Kuaförüm Sensin bugün neden yok 10 Ağustos Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'in başarılısı sunucusu Gözde Kansu yarışmayı bıraktığını açıklamıştı. Oyunculuğu tercih eden Gözde Kansu'nun yerine kim gelecek sorusu merak edilirken 10 Ağustos pazartesi günü Kuaförüm Sensin yayın akışından kaldırıldı. Peki Kuaförüm Sensin neden yok, bitti mi?

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Haftaiçi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması bugün yani 10 Ağustos pazartesi günü neden yok araştırması başladı. Programın sunucusu Gözde Kansu yarışmayı bıraktığını açıklamış ve veda etmişti. Gözde Kansu'nun yerine kim gelecek araştırması devam ederken Show TV yarışmayı yayın akışından kaldırdı, bugün Kuaförüm Sensin yayınlanmayacak.

Ekranların en renkli yarışma programlarından biri olan ve Show TV'de haftaiçi hergün ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de yaşanan veda hem ekran başındakileri hem de jüri koltuğunda oturan isimleri ağlattı. Kuaförüm Sensin'in sunuculuğunu yapan oyuncu Gözde Kansu yarışmayı bıraktı.

Show TV'nin yaz ekranlarını şenlendirmek için sezonluk yayınladığı Kuaförüm Sensin yarışması reytinglerde kanalın yüzünü güldürünce yapımcılar yarışmayı devam ettirme kararı almış ve sunuculuğu Özge Borak'tan oyuncu Gözde Kansu'ya devretmişti.

Kuaförüm Sensin’de final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi.

Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.

İşte o açıklaması...