CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! Başörtülü isim yok

CHP'de kurultayın ardından gerçekleşen Parti Meclisi toplantısının ardından 'a takımı' olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Bir dönem yönetime muhalefet eden Selin Sayek Böke Genel Sekreter olurken, CHP'nin ilk başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç, A Takımı'na giremedi.

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CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'A Atımı' olarak bilinen MYK'da en dikkat çekici görevlendirme Selin Sayek Böke için yapıldı. Bir dönem Kılıçdaroğlu yönetimine muhalefet eden ve Genel Başkan adaylığı gündeme gelen selin Sayek Böke, CHP'nin yeni Genel Sekreteri oldu. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olurken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak görevine devam edecek.

CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi (PM) öyesi olan Avukat Sevgi Kılıç ise A Takımı'na giremedi. Kılıçdaroğlu'nun Sevgi Kılıç'ı A Takımı'na alabileceği konuşuluyordu. Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun listesinden ve kadın kontenjanından PM'ye girmişti. İşte CHP'nin 'a takımı':

1. Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

2. Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

3. Veli Ağbaba (İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

4. Ahmet Akın Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

5. Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri)

6. Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları)

7. Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

8. Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları)

9. Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları)

10. Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler)

11. Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü

12. Ali Öztunç (Doğa Hakları – Çevre)

13. Oğuz Kaan Salıcı (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

14. Yüksel Taşkın ( Sosyal Politikalar)

15. Seyit Torun (Yerel Yönetimler)

16. Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)