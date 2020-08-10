Bursa’da miras yüzünden babasını bıçakladı

BURSA'da oğlu tarafından bıçaklanan adam hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde B221 Sokak'ta yaşayan baba B.D. ve oğul E.D. arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul E.D.babası B.D.'yi bıçakla yaraladı.

Gözaltına alındı

B.D., yakınları tarafından Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri E.D’yi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.