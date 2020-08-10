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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kritik Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce için kendisini ziyaret eden Hikmet Çetinkaya ve Murat Karayalçın'a “Partili gibi davranmasını bekliyorum” dediği belirtiliyor.

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CHP'den ayrılarak parti kurması beklenen Muharrem İnce'nin ‘çıktığı yoldan' dönmesi için dün CHP Genel Merkezi'nde bir zirve gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski genel başkanlar Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın'ın katıldığı zirve yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Görüşmeden sızan bilgileri Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında aktardı.

"Ayrılmasını kabullendi"

Selvi, Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin 'ayrılmasını' kabullenmiş durumda olduğu dile getirdi. Çetin ve Karayalçın'ın Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin ayrılmaması yönünde adım atmasını istediğini yazan Selvi, yazısına şöyle devam etti:

“Partili gibi davranmasını bekliyorum”

"Kılıçdaroğlu’nun ise partinin kurallarının önemli olduğunu belirterek, Muharrem İnce için bu kuralları çiğneyemeyeceğini ifade ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, İnce’nin parti kurmayacağını beyan ettiğini belirterek, “Partili gibi davranmasını bekliyorum” dediği ifade edildi. İnce’nin  düzenleyeceği basın toplantısını kast ederek, “Bir konuşsun bakalım, ne diyecek. Ona göre yeniden değerlendiririz" dediği söyleniyor."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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