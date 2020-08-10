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Lübnan'da bir bakan daha istifa etti

LÜBNAN'ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamanın ardından Çevre Bakanı Damianos Kattar, istifa ettiğini açıkladı.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından ülkede siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor.

Hükümet karşıtı protestolar devam ederken istifalar arka arkaya gelmeye başladı. Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kattar yaptığı açıklamada, “Hükümet reform yapmak için bir dizi fırsatı kaybetti” dedi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa ettiğini duyurmuştu.

Abdussamed, yaptığı televizyon konuşmasında, "Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı'ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstifa eden milletvekili sayısı 5 oldu 

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA, milletvekili Nime Efram'ın da Beyrut'u sarsan şiddetli patlamaya tepki olarak istifa ettiğini aktardı.

Böylece Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

Hristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak partisinin parlamentodaki 3 vekilinin istifasını açıklamıştı.

Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya tepki olarak istifasını sunduğunu belirterek, tüm milletvekillerini toplu istifaya çağırmıştı.

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