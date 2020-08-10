Kabine toplanıyor! Yeni koronavirüs yasakları mı geliyor?

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesinin son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler olması bekleniyor.

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Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek.Toplantıda tatil ve bayramın etkisiyle artan yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemler konuşulacak.

Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe’de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek.

Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

Okulların açılış tarihi de konuşulacak

Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye’deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’daki temaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.