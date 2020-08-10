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Dolar ve altında rekor seviyeler! İşte haftanın ilk rakamları

Dolar/TL kuru 7,30 liradan işlem görüyor. Gram altının satış fiyatı ise 475 lira seviyelerinde.

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Doların satış fiyatı şu dakikalarda 7,2996 liradan işlem görüyor. Euro'nu satış fiyatı ise 8,62 lira seviyelerinde. Gram altının satış fiyatı 475, çeyrek altının satış fiyatı 840 lira, Cumhuriyet altının satış fiyatı 3317 lira seviyelerinde.

Geçen hafta doların yanında altında da yeni tarihi zirveler görüldü. Altının ons fiyatı ilk kez 2000 doların üzerine çıktı ve 2065 doları gördü. Daha sonra kazançlarının bir kısmını geri verse de altın yeni haftaya 2.029 dolardan başladı.

Altın fiyatları 10 Ağustos
  • Gram altın / Alış: 476,54 - Satış: 476,62
  • Çeyrek altın / Alış: 790,00 - Satış: 839,90
  • Yarım altın / Alış: 1.573,80 - Satış: 1.678,40
  • Cumhuriyet altını / Alış: 3.148,00 - Satış: 3.317,80
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