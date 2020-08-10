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Kozan’da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

ADANA'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 32.66 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kozan ilçesi Bucakköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.29'da meydana geldi.

Yerin 32.66 kilometre derinliğinde olan deprem, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve Osmaniye'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6, merkez üssünü ise ilçenin Çobanpınarı Mahallesi olarak açıkladı.

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