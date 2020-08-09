Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ağustos Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1182 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 9 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 61 bin 446 yeni test yapıldı, 1182 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, vefat sayısı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

"25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" ifadelerini kullandı.

Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/oF37jg0CvH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020