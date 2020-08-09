BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  SAĞLIK

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ağustos Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1182 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 9 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 61 bin 446 yeni test yapıldı, 1182 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, vefat sayısı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

"25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete o sözleri hatırlattı!
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yapılması gereken ne varsa yapıldı
Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı açıklaması
Her şey 4 mevsim Uludağ için
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı
Afganistan'daki bombalı saldırıda 8 sivil öldü
Uygulamadan kaçtı polisin ölümüne neden oldu
Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor
Tulin Şahin'in kocası kim Pedro de Noronha nereli yaşı kaç?
Yorumlar 2 yorum