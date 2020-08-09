Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. İki aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı. Biri de klinik aşamaya ulaştı" açıklamasını yaptı.

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TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ilacıyla ilgili, "2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi" diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"Ekonomide açıkladığımız paketlerle her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik."

"Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik."

"Biyoteknoloji malzeme ve sitemleri geliştireceğiz. Yenilikçi projelere imza eten kurumlarımız kritik roller üstlenecek."

"TÜBİTAK SAGE Çevresel test Merkezi sayesinde tüm çevre-şart tesetlerimizi ülkemizde icra edilecek."

"Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz."

"Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak."

"Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürülecek muhteşem projelerimiz var."

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz."

"TÜBİTAK'ın desteğiyle 120 kişilik bir ekip dünyanın ilk elektrikli, lastik tekerlekli eksvatörünü üretti."

"Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi."