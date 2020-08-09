Canan Kaftancıoğlu'na öfke büyüyor!

CHP Kadın Kolları'nın Ankara Bilkent Odeon’da gerçekleşen kurultayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na öfke vardı. CHP Kadın Kolları Genel BaşkanI Fatma Köse, Kaftancıoğlu'nu erkek siyaseti yapmakla suçladı.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Canan Kaftancıoğlu'nun haddini bilmediğini, erkek siyaseti yaparak kurultaya gölge düşürdüğünü söyledi.

650 delegenin oy kullanacağı CHP Kadın kolları kurultayının açılışında bir konuşma yapan mevcut Başkan Fatma Köse, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu suçladı. Kongreye müdahale edildiğini söyleyen Köse, Kaftancıoğlu'nun erkek siyaseti yaptığını ifade etti.

İşte Köse'nin o açıklamaları;

"Ben şunu beklerdim. İstanbul İl Başkanı'nın buraya çıkıp, "Değerli delegasyon kendi özgür hür iradenizle oyunuzu kullanın" demesini beklerdim. Dört gündür delege delege arayarak, dört gündür il il arayarak delegenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim.

Ona her zaman saygı duydum, kadın il başkanı olduğu için saygı duydum ama bir erkek siyaseti yapsın diye değildi bunlar. İl başkanı gelmiş kadınlardan imza topluyor. Böyle bir kadın kurultayı olmaz arkadaşlar, olmaz! Herkes yerini bilecek haddini bilecek. Gidin siz il başkanlığınızı yapın. Kadın kolları kurultayına karışmayın."

Köse seçimleri kaybetti

Bu arada kongrede Fatma Köse seçimi kaybetti. CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Aylin Nazlıaka, 309 oyla yeni başkan oldu.