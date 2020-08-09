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Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Gültepe Mahallesi'ndeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Oğuzhan Caddesi'nde çöken yol nedeniyle bir kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Trafik ekipleri su altında kalan bazı yollarda ilerleyen sürücüleri durdurarak uyarılarda bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de su basan iş yeri ve evlerde tahliye çalışması yaptı.

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