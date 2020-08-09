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Adana’da özel harekat polisi, evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da, bir süre önce izne ayrılan, ailesi ve arkadaşlarının ulaşamadığı özel harekat polisi Eyüp Atlı (38), evindeki yatağında ölü bulundu.

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Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce izne ayrıldığı öğrenilen özel harekat polisi Eyüp Atlı, eşi ve çocuklarıyla Konya’ya gitti.

Anne Hatice Atlı, tek başına Adana’daki evine dönen oğlu Eyüp Atlı’yı görmek için evine gitti. Hatice Atlı, kapı zilini çaldı ancak açan olmadı. Eyüp Atlı, telefonla arayan ailesine de yanıt vermeyince evine iş arkadaşları, polislerle geldi. Çilingirle kapısı açılan eve giren ekipler, Atlı’nın yatakta hareketsiz yattığını gördü.

Hayatını kaybetti
Çağrılan sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından Eyüp Atlı’nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

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