BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin-Derik kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çatışma çıktığı ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın Mardin Derik kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı
Annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradı! İstanbul'da kan donduran olay
Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası
Muharrem İnce CHP'nin boykot kararını deldi! Bomba açıklamalar
Lübnan'daki gösteriler sonrası istifa! Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
İstanbul'da koronavirüs testi pozitif olan kişiler sokakta yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
DGS puan hesaplama ekranı nasıl olur ÖSYM DGS puan hesaplama robotu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Baba kayboldu, çocukları boğuldu! Kayseri'den feci haber!
65 yaş üstü seyahat izni kalktı mı izin belgesi nasıl alınır?
Iğdır'da askeri araç devrildi: Yaralı askerler var
2020-2021 eğitim yılı tatil tarihleri hangi günler?
Yorumlar