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Baba kayboldu, çocukları boğuldu! Kayseri'den feci haber!

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu. Baba Çoban'ı bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Kayseri'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi.

Akıntıya kapılan baba ve çocuklarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Eyüp ve Azra'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Baba İsmail Çoban'ı bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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