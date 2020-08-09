BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  GÜNCEL

Van'da terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu

VAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların bulunması amacıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde 10 kilogram eroin, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradı! İstanbul'da kan donduran olay
Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası
Muharrem İnce CHP'nin boykot kararını deldi! Bomba açıklamalar
Lübnan'daki gösteriler sonrası istifa! Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
İstanbul'da koronavirüs testi pozitif olan kişiler sokakta yakalandı
Her şey 4 mevsim Uludağ için
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Sedat Tuncer kimdir yaşı kaç Sedat aslen nereli?
Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı
Türkiye, emniyetli ve konforlu bir bayram geçirdi
Suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme'de yakalandı
Masterchef Duygu Acarsoy yaşı kaç instagram halleri çok başka
1. sınıf uyum günleri ne zaman 2020 kaç gün sürecek?
Yorumlar