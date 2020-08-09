Beşiktaş, Kamil Grosicki ile anlaştı

Beşiktaş, Sivasspor'un eski futbolcusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaştı.

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Aytemiz Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile birlikte Welinton'la anlaşan Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah-Beyazlılar, West Bromwich'in Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği Kamil Grosicki için Slaven Bilic olumlu rapor verdi. Siyah-beyazlılarla detayları görüşen Polonyalı futbolcu, şu anda İstanbul'da bulunuyor.

Kamil Grosicki, daha önce ülkemizde Sivasspor'da forma giymişti.