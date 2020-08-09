DGS ile geçiş yapılan bölümler hangisi 2020 bölüm kontenjan bilgisi

DGS sınavının sona ermesinin ardından öğrenciler DGS ile geçiş yapılacak bölümler hangisi araştırması yapıyor. Peki DGS sayısal bölüm sözel bölüm DGS geçiş bölümleri hangisi?

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DGS sınavının sona ermesinin ardından sınava giren öğrenciler DGS ile geçiş olan bölümler DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri araştırması yapıyor.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİSİ 2020

Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS PUAN HESAPLAMASI DEĞERLENDİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS'ye hazırlananlar 0.5 kuralının devam edip etmediğini araştırıyor. İlk kez 2018'de uygulanmaya başlanan 0.5 kuralı pek çok öğrenci tarafından bilinmediği için can sıkıcı sonuçlara yol açtı. Bu nedenle 2020 DGS'ye hazırlananlar 0.5 kuralının ne olduğunu araştırmaya başladı. 0.5 kuralı hem sayısalcıları hem de sözelcileri yakından ilgilendiriyor. Bu kuralla birlikte bir sözelci yalnızca sözel bölümden sorumlu değil.

Sözelci sayısaldan en az 0.5 net çıkarmak durumunda. Aynı şey sayısalcılar için de geçerli. Onlar da sözelden en az 0.5 net yapmak zorunda. Şayet 0.5 kuralına uyulmazsa; diğer alandan 0,5 net çıkarılmazsa öğrencilerin puanı hesaplanmıyor. Bu da üniversiteye yerleşme hayallerini bir yıl daha geciktirmiş oluyor.