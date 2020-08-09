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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın çıktı

ÇANAKKALE'de merkeze bağlı Saraycık köyündeki tarım arazisinde yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

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Çanakkale'de merkeze bağlı Saraycık köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Köydeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarını alan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Alevler, kuvvetli rüzgara rağmen ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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