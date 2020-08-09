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İspanyollar Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu

Barcelona-Napoli maçının hakemi olan Cüneyt Çakır, maç sonrası eleştiri aldı. Maçı Barcelona'nın kazanmasına rağmen İspanyol basınının da eleştirdiği Cüneyt Çakır, iki pozisyonda hatalı bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup edip çeyrek finale yükselirken maçın hakemi Cüneyt Çakır, hem İspanyol hem de İtalyan basını tarafından eleştirildi.

Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, ''Gol öncesi Lenglet, kendisine avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı'' dedi.

"VAR kararı uzun sürdü"
Katalan medyasında ise Lionel Messi'nin 30. dakikada attığı golün geçersiz sayılmasını eleştirdi. Messi'nin eliyle müdahelede bulunmadığını belirten İspanyol medyası, ayrıca VAR kararının çok uzun sürmesini eleştirdi.

İtalyanlar da eleştirdi
İtalyan basını da Barcelona'nın ilk golünde faul olduğunu ve hakem Cüneyt Çakır ve VAR'ın bu pozisyonu atladığını kaydetti.

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