Fenerbahçe Vedat Muriç'i satıp 2 golcü alacak

Fenerbahçe, Vedat Muriç'i satmayı kafasına koydu. Bonservisi Lokomotif Moskova’da olan Smolov için kiralama girişimleri sürüyor. PAOK’un satma kararı aldığı Akpom için de şartlar zorlanacak.

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Fenerbahçe, santrfor transferindeki hareketlilik için Vedat Muriqi'in geleceğinin belli olmasını bekleniyor.

Kosovalı golcü için Lazio ile pazarlıklar devam ederken, transferin olumlu ya da olumsuz önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor. Buradan gelecek bonservis santrfor transferini şekillendirecek.

Sabah'ın haberine göre; gündemdeki isimlerden biri Rus golcü Fedor Smolov... Bonservisi Lokomotif Moskova'da bulunan 30 yaşındaki oyuncu için 1 yıllık kiralama girişimleri devam ediyor.

Chuba Akpom

Sezonu İspanyol ekibi Celta Vigo'da tamamlayan Smolov burada 14 maçta 2 gol attı. Listedeki bir diğer isim PAOK'un satma kararı aldığı Chuba Akpom... 24 yaşındaki İngiliz oyuncuya Beşiktaş da talip. Kulübü 3 milyon Euro bonservis talep ediyor.