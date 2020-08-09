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Lemina sonunda patladı: Pişman olacaksınız

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, ''İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız'' dedi.

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Galatasaray'la yollarını ayıran Mario Lemina, Instagram'dan kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim. Bunlar için endişelenmeyin. Diğerlerine sevgiler." dedi.

''Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam''
Gabonlu futbolcu, "Futbol oynamak istiyorsam, bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam, bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam, bu benim tercihim. Öyleyse... Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam." diyerek sözlerini noktaladı.

26 yaşındaki Lemina, geçen sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

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