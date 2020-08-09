Ahmet Hakan Muharrem İnce'nin üç yanlışını yazdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yeni parti kuracağı iddiaları ile gündemden düşmeyen Muharrem İnce'nin yanlışlarını yazdı ve İnce'nin susması gerektiğinde sustuğunu fakat konuşması gerektiğinde konuşmadığını söyledi.

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Parti kuracağı iddiaları siyaset gündemini çalkalayan Muharrem İnce, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuştu ve "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum." dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugün kaleme aldığı yazıda son günlerde gündemde sıkça yer alan Muharrem İnce'nin yanlışlarını yazdı. "Muharrem İnce'nin üç yanlışı var" diyen Hakan, İnce'nin gündemde kalmak adına kıvamı kaçırdığını ifade etti.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm:



- BİRİNCİ YANLIŞ: Gündemde kalmak, dikkat çekmek iyidir. Ama her şeyin olduğu gibi bunun da bir kıvamı var. Adını gündemde tutmanın cazibesine kapılıp biraz kıvamı kaçırdı Muharrem İnce.

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- İKİNCİ YANLIŞ: Günlerdir hakkında “Parti kuruyor” dendi, o da bunu sessiz sedasız destekler bir edayla izledi. Ve sonunda çıkıp, “Parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum” diyerek herkesi afallattı. Şaşırtmak iyidir ama afallatmak iyi değildir.

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- ÜÇÜNCÜ YANLIŞ: Bazen susarsın, bazen konuşursun. Susman gerektiğinde konuşur, konuşman gerektiğinde susarsan kaybedersin. Susması gerektiğinde sustu ama konuşması gerektiğinde konuşmadı. Adı geçtiğinde oluşan kekremsi havanın nedeni galiba bu...

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