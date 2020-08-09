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Hepsi otobüs şoföründe yakalandı! Tam 25 bin adet

MERSİN’in Tarsus ilçesinde şehirlerarası otobüs şoförü, 25 bin adet uyuşturucu maddesiyle yakalandı. Gözaltına alınan şoförün kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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Tarsus Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle İstanbul’dan Mersin ve Adana’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı.

Polis ekipleri yaptıkları operasyonda, şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü M.Y. adlı şüphelinin aracında yapılan aramada 25 bin adet ecstasy adlı uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Y.'nin (39) daha önce de kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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