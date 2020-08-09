Okullar ne zaman açılıyor 2020-2021 eğitim takvimi gönderildi

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yaklaşık 18 milyon öğrenci okullar ne zaman açıkacak araştırması yapıyor. MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Okullar 31 Ağustos pazartesi günü açılıyor. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Eylül ayının yaklaşması ile birlikte mart ayından beri okullarından uzak kalan öğrenciler internette okullar ne zaman açılacak araştırması yapıyordu son dakika haberi MEB duyurdu ve okulların açılacağı kesin tarihi duyurdu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 31 Ağustos pazartesi günü açılıyor. Öğrenciler bu yıl da 2 ara tatil yapacak. İlk ara tatil 16-20 Kasım 2020'de yapılacak.Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.



MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

2020-2021 tatil günleri: Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

Bakan Sekçuk uyardı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.

Yeni vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ayrı senaryolar belirledi.

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak, ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak, sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanıyor.

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.



3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve Ekim'de olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı.