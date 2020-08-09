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AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu koronavirüse yakalandı

AK Parti'de koronavirüse yakalanan vekil sayısı her geçen gün artıyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da Kovis-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, son 1 ay içerisinde 7 kez korona virüs testi yaptırdığını ve hepsinin negatif olduğunu 8. testinin pozitif çıktığını söyledi.

Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da virüsün ağır semptomlarınının olmadığını belirterek, "Son 1 ay içinde 7 kez Kovid-19 testi yaptırdım. En son 7 Ağustos 2020 gece 23.00 sularında sonuçları açıklanan 8. Kovid-19 PCR testim, ne yazık ki pozitif çıktı. Virüsün bende ağır semptomları belirtileri söz konusu değildir. Doktorlarımız tarafından 14 Gün süresince Ankara'daki ikametimizde ilaç tedavisi ile karantinada kalmam öngörülmüştür" dedi.

Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus olmadığını belirten Türkoğlu, uyarılarda bulunarak herkesin maske, mesafe ve hijyen hususlarına önem verilmesini istedi.

AK Parti'de sayı yükseliyor

Geçtiğimiz hafta Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti Manisa vekili İsmail Bilen'in Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.

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