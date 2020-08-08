BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transferde bombaları peş peşe patlattı. Bordo mavili kulüp, Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Abone ol

Bu sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve önümüzdeki sezona oldukça iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor kolları sıvadı. Bordo Mavili kulüp, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler şu şekilde:

" Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Ağustos 2020)
Lübnan olaylar sonrası erken seçime gidiyor
Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Samsun'da vaka sayısı arttı! Valilik yeni tedbirleri açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Trump’ın TikTok kararına Rusya’dan tepki!
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'dan 'erken genel seçim' açıklaması
Slogan atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Fenerbahçe, 18 yaşındaki Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 164 bini aştı
İran'da 4 ay mahsur kalan İlayda Akdoğan İstanbul'a geldi
Yorumlar