Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transferde bombaları peş peşe patlattı. Bordo mavili kulüp, Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Bu sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve önümüzdeki sezona oldukça iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor kolları sıvadı. Bordo Mavili kulüp, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler şu şekilde:

" Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."