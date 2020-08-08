Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5829'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 239.622'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında günlük test sayısında 64 bine çıkıldığını da aktardı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 222 bini aştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1172 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 222 bin 656'ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA TABLOSU İSE ŞÖYLEYDİ;