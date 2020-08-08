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İzmir'de korkunç olay! Silahlı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki Çınar İbru hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Güney Mahallesi 1142 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında, bir kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, iki grup arasında kalan Çınar İbru'ya isabet etti. Ayrıca, olayda Erdi B. ve Tufan İ. de yaralandı.

10 Yaşındaki Çınar kurtarılamadı

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Çınar İbru doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

5 Şüpheli gözaltına alındı

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polisin başlattığı soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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