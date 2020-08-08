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Lübnan olaylar sonrası erken seçime gidiyor

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab’tan son dakika açıklaması geldi. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, “Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım" dedi.

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Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab erken seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Erken seçim kararı
Diyab yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’ndaki felaketin sorumlularından hesap sorulacağına vurgu yaptı. Başbakan Diyab, "Siyasi partiler mevcut krize bir çözüm bulana kadar iki aylık bir süre boyunca sorumluluk almaya hazırım. Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım" diye konuştu.

Lübnan'ın desteğe ihtiyacı var'
Başbakan Diyab, "Yıkıcı etkiler bırakan Beyrut Limanı felaketinin ağırlığı altında yaşıyoruz. Beyrut Limanı felaketinden sorumlu olan herkes soruşturulmalı. Lübnan büyük bir felaket yaşıyor ve desteğe ihtiyacı var. Yardım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyrut’taki protestolarda tansiyonun giderek yükselmesi ile şu ana kadar 142 kişi yaralandı.

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