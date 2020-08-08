Mavi ışık ciddi risk içeriyor! Onkoloji uzmanı uyardı, aman dikkat

Elektronik aletlerde mavi ışığı hafife almayın. Uzmanlara göre; mavi ışık yansıtan cihazlara uzun süre maruz kalmak kanseri arttırıyor. Öte yandan melatonin denen uyuma hormonunun salınımını azaltan mavi ışık, prostat, meme ve kolon kanseri gibi hastalıklara sebep oluyor.

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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi mavi ışık yansıtan cihazlar hakkında uyarıda bulundu. Mavi ışığa maruz kalan bireylerin; psikolojik ve fiziksel birçok hastalığa davetiye çıkaracağının altını çizen Coşkun, İspanya’da yapılan bir araştırmanın da detaylarını paylaştı.

Coşkun o araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"2 bin kişi üzerindeki bir araştırmada ev dışında ki sokak ışıkları, reklam panoları gibi aydınlatmalardaki mavi ışığa fazla miktarda maruz kalan bireylerde kolon kanseri riski yüzde 60 oranında daha fazla bulundu. Daha önceden yapılan çalışmalarda mavi ışığa maruz kalma durumunun meme ve prostat kanseri riskini artırabileceğine dair şüpheler vardı. Mavi ışık özellikle geceleri daha zararlı olabilmektedir. Mavi ışığın en büyük özelliği uyumamızı sağlayan melatonin hormon salınımını azaltmasıdır.

"Melatonin vücutta kanser hücrelerinin kendi kendisine ölmelerini tetikleyici ve kişinin kanser hücrelerine karşı bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri bulunmaktadır. Özellikle geceleri maruz kalınan mavi ışık melatoninin salınımını azaltmakta ve bu şekilde belki de bağırsak kanseri dahil bazı kanserler açısından risk oluşturabilmektedir"