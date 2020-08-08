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Fuat Oktay’dan Lübnan'a teklif: Mersin Limanı'nı kullanabilirsiniz

Beyrut'da büyük yıkıma neden olan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için hazır. Lübnan, bu süreçte Mersin Limanı'nı kullanabilir" diye konuştu.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen amonyum nitrat faciası sonrası, bölgeye yardım eli uzatma çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu kapsamda Beyrut’a gitti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşen Oktay ve Çavuşoğlu, taziyeleri ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kritik ifadeler kullandı.

'Mersin Limanı’nı kullanabilirsiniz' teklifi

Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Oktay, “Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır. Bu süreçte Lübnan’ın Mersin Limanı’nı kullanabileceğini ifade ettik” dedi.

"Destek olmak üzere Beyrut'tayız"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şunları kaydetti: Lübnan ile dayanışmamızı göstermek, dost ve kardeş Lübnan halkına destek olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile birlikte Beyrut'tayız.

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