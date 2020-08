Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Bizi bölmek parçalamak isteyecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'ye isim vermeden değinerek, "4 koldan üstümüze gelmek isteyecekler. Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. CHP, Türkiye'nin kalesidir." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaydan sonraki ilk konuşmasını Parti Meclisi toplantısında yaptı.

Partisinden dışlandığını söyleyen ve son kurultayda en arka sıraya oturtulan İnce'nin isyanı hakkında Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak konusuydu.

Genel merkezin sessizliğe gömüldüğü olaya ilişkin Kılıçdaroğlu, dolaylı yoldan İnce'yi bölen olmakla suçladı.

"Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler"

Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarıyla ilgili de "Bizi linç girişimleriyle korkutmak isteyecekler. 4 koldan üstümüze gelmek isteyecekler. Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. CHP, Türkiye'nin kalesidir. Bireysel çıkarlar, hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır" dedi.

"Vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir"

Kılıçdaroğlu, iktidarı, "Kimse aç ve açıkta kalmasın. Herkesin bir gelecek güvencesi olsun." diye uyardıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bir kişi 18 yıldır Türkiye'nin hemen hemen her noktasına egemen. Bürokrasiden toprağına kadar. Valisi, kaymakamı her şeyi kendi emrinde. Eğer 18 yıldır siz ülkeyi yönetiyor ve 18 yıldır hala on binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa bir derdimiz var demektir.

AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum, bu ülkede 18 yıldır yönetiyor ve bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve çocuk açlıktan ölüyorsa bunun vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir. Bu kadar açık, net söylüyorum. Devleti, ülkeyi yönetenler bir çocuk yatağa aç gidiyorsa uyumazlar. Hemen ulaşırlar, her türlü ihtiyacını karşılarlar, geleceğini güvence altına alırlar. Bunu yapmamız gerekiyor."