Muharrem İnce'den yeni açıklama aslında aynı yolun yolcusudur

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hem de kendisini bölen olmakla suçlayan CHP yöneticilerini eleştirdi.

Abone ol

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, eleştirilerini ve siyasi açıklamalarını sosyal medya hesabından sürdürüyor.

İnce, bir yandan iktidarı bir yandan da ayrılmayı planladığı CHP'yi hedef alarak üçüncü bir yol izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki dalgalanmada dış faktörlere bağlamasına tepki gösteren İnce, farklı görüş belirtenleri iktidarla ilişkilendiren CHP kurmaylarına yüklendi.

"Aynı yolun yolcusudur"

İşte İnce'nin son paylaşımı:

İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla, kendileri gibi düşünmeyenleri iktidarla ilişkilendirip ihanetle suçlayanlar aslında aynı yolun yolcusudur. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 8, 2020

Dün akşam da tweet atmıştı

İnce dün akşam attığı twitte ise Erdoğan ve CHP yönetimini eleştirmişti.

"Bir tarafta Ak Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor. Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları..."