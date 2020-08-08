BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  CHP

Muharrem İnce'den yeni açıklama aslında aynı yolun yolcusudur

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hem de kendisini bölen olmakla suçlayan CHP yöneticilerini eleştirdi.

Abone ol

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, eleştirilerini ve siyasi açıklamalarını sosyal medya hesabından sürdürüyor.

İnce, bir yandan iktidarı bir yandan da ayrılmayı planladığı CHP'yi hedef alarak üçüncü bir yol izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki dalgalanmada dış faktörlere bağlamasına tepki gösteren İnce, farklı görüş belirtenleri iktidarla ilişkilendiren CHP kurmaylarına yüklendi.

"Aynı yolun yolcusudur"

İşte İnce'nin son paylaşımı:

Dün akşam da tweet atmıştı

İnce dün akşam attığı twitte ise Erdoğan ve CHP yönetimini eleştirmişti. 

"Bir tarafta Ak Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor. Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları..."

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nu şok eden Muharrem İnce anketi Ada Araştırma yaptı Muharrem İnce belge açıklayacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erzurum Palandöken zirvesinde 'insan sapanı' bir kez binen bir daha biniyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son rakamları değerlendirdi: İpin ucu kaçıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı ilkokul öğrencilerine iki yeni çalışma seti
Eski rektör Okudan'a 'yüzlerce hayali ameliyat' soruşturması!
Bakan Fahrettin Koca paylaştı: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan: 'Vapura koşuş' fotoğrafı sağlık çalışanlarının kalbini kırdı
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Ne AK Parti’nin düşmanı ne Erdoğan’ın hasmıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: Öksüz ve yetimler için yeni birim kurulacak
Antalya'da halini merak ettiği kardeşinin şişmiş cesedini buldu
Aydın'da kayıp Özlem'in babasından feryat: Yerin dibine de girse onu bulacağım
Samsun Ladik'te bu camide hutbe 9,5 asırdır 'kılıç'la okunuyor
Fenerbahçe kulübüne 3 sponsorun ödeyeceği miktar belli oldu
Siirt'te üretilen 'Bıttım'a Türkiye'den yoğun talep Koronavirüs satışları patlattı
Yorumlar 2 yorum