Fenerbahçe kulübüne 3 sponsorun ödeyeceği miktar belli oldu

Fenerbahçe formasının göğsünde 35.5 milyon TL’ye AVİS, kolunda ise 15 milyon TL anlaşmayla TÜPRAŞ yazacak. Öte yandan kulübün sağlık sponsoru olan Acıbadem, 3 yıllığına 20 milyon TL ödeyecek.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 154 milyon TL takım harcama limiti belirlediği Fenerbahçe, bütçe dar boğazını aşmak için çalışıyor. Yüzde 15'lik sapma payı ile bu sezon futbol operasyonuna toplam 177 milyon TL harcayabilecek, aksi halde puan düşürme ve transfer yasağı gibi cezalarla karşı karşıya kalabilecek sarı-lacivertliler, sponsorluklara ağırlık verdi.

Fenerbahçe, forma göğüs sponsoru AVİS ile yeni sözleşme imzalarken forma kol sponsorluğu için de TÜPRAŞ ile anlaşmaya vardı. Koç Grubu şirketlerinden AVİS forma göğüs sponsorluğu için 35.5 milyon TL, TÜPRAŞ forma kol sponsorluğu için 15 milyon TL ödeyecek.

TFF Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı'na göre kulüpler, yeni sponsorluk gelirleri, oyuncu satışı ve borç yapılandırmasıyla limitlerini daha da arttırabiliyor. Sponsorluk gelirlerinin üçte biri gelir olarak harcama limitine eklenebiliyor. Böylece harcama limiti 24 milyon Euro seviyesine yükselecek.

Acıbadem'den 3 yıllık 20 milyon TL

Medical Park Hastaneler Grubu'na ait Liv Hospital ile olan sağlık sponsorluğu anlaşmasını sonlandıran sarı-lacivertliler, Acıbadem ile el sıkıştı. Acıbadem, Fenerbahçe'nin sağlık sponsoru olarak üç yıl için 20 milyon TL verecek. Böylece Mehmet Ali Aydınlar'ın yolu, yeniden Fenerbahçe ile kesişmiş olacak.