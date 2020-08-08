BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  SPOR

Manchester City Real Madrid'i saf dışı etti

İhlas Haber Ajansı

Manchester City, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Real Madrid'i iki karşılaşmada da 2-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 9. dakikada Jesus'un pasında topla buluşan Sterling topu ağlara göndererek İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Real Madrid, Benzema'nın golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da iki takım hücumda etkili olmaya çalıştı. 68. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Jesus araya girerek topu ağlara gönderdi. (2-1) Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

İlk karşılaşmada da aynı sonuçla Real Madrid'i geçen Manchester City çeyrek finale yükseldi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erzurum Palandöken zirvesinde 'insan sapanı' bir kez binen bir daha biniyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Ne AK Parti’nin düşmanı ne Erdoğan’ın hasmıyız
Deniz Baykal'dan Muharrem İnce hamlesi harekete geçiyor
Abdurrahman Dilipak çok sert çıktı birileri cennete, birileri de cehenneme gidecek
Kendi düğünü için Muş’a gidiyordu kazada hayatını kaybetti
İnce'den Erdoğan'a yeni parti cevabı
Lübnan'daki patlamada Esad iddiası!
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş taraftarı onu istiyor! 'Come to Beşiktaş' yorumu yağdı
Juventus'u Ronaldo da kurtaramadı Lyon çeyrek final biletini kaptı
İşte pandemide en çok satılan 3 ürün
Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Sakarya'da bir saat arayla ortalık kan gölüne döndü
Kuyumcular Odası uyardı! Sakın oradan altın almayın
Yorumlar