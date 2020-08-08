Erzurum Palandöken zirvesinde 'insan sapanı' bir kez binen bir daha biniyor

Zipline hattı açılıyor

"Palandöken'deki insan sapanı ve dev salıncak Türkiye'nin en yüksek rakımında bulunuyor. Bunlara binen kendini uzay boşluğundaymış gibi hissediyor. İnsan sapanı yerden yukarı 11 metre fırlatıyor. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşıyor. Yine dev salıncakta halat desteği ile 11 metre yukarı çekilip şehre doğru bırakılıyor. Bir kez binen tadına doyamadığı için birkaç kez daha biniyor. Muhteşem bir duygu. Palandöken'in 2 bin 270 metresine en derin yeri 75, uzunluğu ise 420 metre olan zipline hattını da önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Palandöken kışın olduğu gibi yazın da halkın ilgi gösterdiği yer olacak."