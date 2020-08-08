Abdurrahman Dilipak çok sert çıktı birileri cennete, birileri de cehenneme gidecek

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan AK Partili kadınları eleştirdiği "AKP’nin papatyaları" başlıklı yazısı nedeniyle tepki çekti. Eleştirilerin odağındaki isim bugünkü yazısında "Bu süreç sonunda yine Allah’ın dediği olacak ama birileri cennete, birileri de cehenneme gidecek." dedi.

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İstanbul Sözleşmesi’ni savunan AK Partili kadınları yazısında sert şekilde eleştiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’a AK Parti içinden tepkiler büyüyor. AK Partili kadınlar Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Tepkilerin odağındaki Dilipak, kendisine yönelik eleştirilere "Gün doğmuş, gün batmış.." başlıklı köşe yazısında yanıt verdi.

İstanbul Sözleşmesi'nin ahiret yurdu için bir imtihan vesilesi olduğunu yazan, Dilipak, "İlahi iradeyi hesaba katmadan kurgular yapacak olursanız, hele rızayı da bir kenara bırakır ve ihtirasla arzularınızın peşine düşerseniz, o şey sizin imtihanınız olur." ifadelerine yer verdi.

"Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşeli olabilir"

Yazısında "Bu şekilde, ya kendi cennetinize sırtınızda tuğla taşıyor olacaksınız ya da kendi cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız. Unutmayalım ki, ameller niyetlere olduğu gibi, bazan da cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşeli olabilir." ifadelerini kullanan Dilipak, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Yanlışlara karşı direnenlerden olacağım inşallah"

"Ben her halûkârda, sabredenlerden, şükredenlerden, yanlışlara karşı direnenlerden olacağım inşallah!. Allah bizi zor bir imtihana da sokabilir, işler bir şekilde yoluna da girebilir. Benim duam hep, Allah’ın bize güç vermesi ve işimizi kolaylaştırması yönünde olacak. Bu süreç sonunda yine Allah’ın dediği olacak ama birileri cennete, birileri de cehenneme gidecek. Ya Rab bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Amin. Selâm ve dua ile."

Dilipak'ın yazısının tamamı

Dilipak ne yazmıştı?

Dilipak, 27 Temmuz’da Yeni Akit’te yayımlanan "AKP’nin papatyaları" başlıklı yazısında, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye tepki gösteren AK Parti'li kadınları, eski Kadın ve Aile Bakanı Fatma Şahin’i ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da yönetiminde olduğu KADEM’i hedef almıştı. Dilipak’ın yazıda AK Parti’lilere seslendiği "Bu fahişelere karşı seslerini yükseltebilecekler mi?" sözleri tepki çekmişti.

Dilipak’a bir tepki de AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Şahin, "Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalıdır. AK Partili kadınlara dönük asla kabul etmeyeceğimiz açıklama ve nitelemelerle de mücadelemiz sürecektir" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Sözleşmesi kararı bekleniyor

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusunun ele alınacağı AKP MYK toplantısı 13 Ağustos’ta yapılacak.