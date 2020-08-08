İnce'den Erdoğan'a yeni parti cevabı

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

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ANKARA kulislerinde Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddialarını konuşurken günün en ilginç çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddialarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin eski bir siyasetçi olduğunu söyleyerek yeni parti kurmasının en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

İnce'den Erdoğan'a cevap

Gün boyu Erdoğan'ın bu açıklamaları konuşulurken akşam saatlerinde Muharrem İnce'den sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi. İnce, hem Erdoğan'ın sözlerini hem de yeni parti kuracağı için CHP'den gelen eleştirileri aynı kefeye koyarak "Her iki kesimin birbirinden farkı" olmadığını söyledi.

İşte İnce'nin o tweeti;

"Bir tarafta Ak Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor. Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları..."