BIST 1.061
DOLAR 7,30
EURO 8,60
ALTIN 476,06
HABER /  DÜNYA
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, en son 30 Temmuz'da güncellediği listeden Fas'ı çıkararak tekrar yayımladı.

Daha önce seyahatin izin verildiği Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB'nin dış sınırları; Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Öte yandan; söz konusu liste, ülkelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.

AB Komisyonu da üye ülkelere evli olmayan çiftlere uygulanan yasakların kaldırılması için çağrıda bulundu. 

Seyahat kısıtlamalarının çok sayıda çifti etkilediğine dikkati çeken Komisyon, üye ülkelerin gecikmeden sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Seyahat kısıtlamaları

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti. Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor. Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa İstanbul endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Ağustos Cuma)
İzmir'de heyecanlandıran buluş! Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu
UEFA'dan Galatasaray'a Finansal Fair Play müjdesi
AVM'ler yeniden kapanıyor! Birinci perde reklamdı asıl film yeni başlıyor
Bir haftada bulaşma biter diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 5 önlemi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan'daki patlamada Esad iddiası!
İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapılıyor
ABD'de okulların açılması için onay çıktı!
Yemen'de sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu Cide'de orman yangını! Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
67 yaşında yeteneğini fark etti Kocaeli'nin Van Gogh'u oldu
Yorumlar