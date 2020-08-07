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Fahrettin Altun'dan ekonomi yorumu: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ekonomi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değildir. Ekonomimiz her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir. Tüm ekonomik veriler, tablolar, grafikler ve rakamlar Türkiye'nin ekonomik gücünü dost düşman herkese göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ekonomiye yönelik açıklamalar geldi. Altun, "Son dönemde kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde son 18 yılda büyük bir şahlanış dönemine giren Türkiye'nin yükselişi, dış mihrakların ve küresel sömürü düzeni baronlarının kirli oyunlarıyla inkıtaya uğratılmak istenmektedir. Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur.

Ülkemizin ekonomik yükselişi ve Akdeniz'in barış diyarı olabilmesi için kararlılıkla savunduğu tezleri, yıllarca sömürü çarkını işleten kan emici odakların oyunlarını boşa düşürmüştür. Milli ve bağımsız ekonomi için attığımız her adım, küresel sömürü çetelerini Türkiye'ye karşı üstü örtülü kirli bir operasyona zorlamıştır. Başarılı ekonomi yönetimi ve güçlü liderlik ile tüm oyunları bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarında 4,5 puan ile G-20 ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında açık farkla birinci olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değildir. Ekonomimiz her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir. Tüm ekonomik veriler, tablolar, grafikler ve rakamlar Türkiye’nin ekonomik gücünü dost düşman herkese göstermektedir."

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