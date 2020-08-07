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Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu! Sosyal mesafe kuralı ihlal edildi

KAYSERİ'de yakınlarına Covid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs testi yaptırmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'nda uzun kuyruk oluşturdu.

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Kayseri'de aralarında yakınlarına Covid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyenlerin bulunduğu çok sayıda vatandaş, merkez Melikgazi ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'na geldi.

Sosyal mesafe kuralı ihlal edildi

Koronavirüs testi yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gözlendi.

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