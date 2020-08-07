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Çorum Kargı'da düğünlerde her türlü yemek ve ikram yasaklandı

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM'un Kargı ilçesinde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

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ÇORUM Kargı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karara göre; ilçede düğünler akşam saat 17:00 ile 23:00 saatleri arasında yapılacak ve davetlilere ikramda bulunulmayacak.

Özellikle son bir ayda ilçedeki vakaların hızla artması ve tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun düğünlerden kaynaklanması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, düğün konusunu gündemine aldı. Kargı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan toplantıda alınan kararda düğünlerde yemek, pasta, çerez ve her türlü ikram yasaklandı. Maskesiz düğüne katılan, maskesini çıkartan yada kısmen takanlara da yapılan denetimlerde cezai işlem uygulanacak.

Denetimler artacak

Öte yandan; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Nişan, Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Ülke genelinde hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek. Daha önce en az iki defa tedbirlere uymadığı tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelere, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi halinde 1-3 gün süreyle faaliyeti durdurma cezası uygulanacak.

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