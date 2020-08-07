Van Persie Feyenoord teknik ekibine katıldı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin Van Persie, Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat'ın ekibine dahil oldu.

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Yeni görevi hakkında konuşan Hollandalı yıldız, "Aslında ekibe geçen sezon katılacaktım ama korona virüs nedeniyle ertelendi. Şimdi yeni görevimin hoşuma giden bir şey olup olmadığını göreceğiz" dedi..

37 yaşındaki Van Persie, kariyerinde Feyenoord, Arsenal, Manchester Unıted ve Fenerbahçe'de forma giydi.

Bu kulüplerde 592 maça çıkan yıldız forvet, 273 kez fileleri havalandırdı.

Başarılı futbolcu aynı zamanda Hollanda milli takım tarihinin de en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.