Avrupa ülkesi İsviçre'ye ait İHA İsrail'de düştü

İSVİÇRE'ye ait bir İHA'nın İsrail'de düştüğü bildirildi. Hava aracının düşme sebebi açıklanmadı.

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İsviçre Silahlı Kuvvetleri’ne ait Hermes 900 tipi insansız hava aracı (İHA), 5 Ağustos Çarşamba günü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İsrail’de düştü.

SavunmaSanayiST.com'daki habere göre; İsviçre Silahlı Kuvvetleri’ne ait Hermes 900 tipi insansız hava aracı, test uçuşu sırasında İsrail sınırları içerisinde bulunan bir çöle düştü. İsrail merkezli Elbit Systems şirketinin sorumluluğundaki Hermes 900 HFE tipi İHA’nın düşmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya sivil maddi hasarın oluşmadığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracı da geçtiğimiz haftalarda Lübnan sınırları içerisinde düşmüştü.