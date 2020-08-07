Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan alevler yükseldi
KAHRAMANMARAŞ'ta sondajla açılan kuyudan su yerine yanıcı madde çıkması dikkat çekti.Abone ol
Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sulama için sondaj vurdurdu. Sondaj çalışmaları sırasında kuyudan su yerine başka bir madde çıktığını gören vatandaş çakmağı ile ateşleyerek maddenin yandığını gördü.
Yanmaya başlayan kuyudaki madenin ne olduğu öğrenilemezken, vatandaş olayla ilgili araştırma yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.
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