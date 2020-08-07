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Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan alevler yükseldi

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta sondajla açılan kuyudan su yerine yanıcı madde çıkması dikkat çekti.

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Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sulama için sondaj vurdurdu. Sondaj çalışmaları sırasında kuyudan su yerine başka bir madde çıktığını gören vatandaş çakmağı ile ateşleyerek maddenin yandığını gördü.

Yanmaya başlayan kuyudaki madenin ne olduğu öğrenilemezken, vatandaş olayla ilgili araştırma yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

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