Karantinadan kaçtı polise yakalandı! Şanlıurfa'da yaşandı!

ŞANLIURFA'da polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün koronavirüslü vakayla temas ettiği için evinde karantina altında olması gerektiği ortaya çıktı.

Abone ol

Hilvan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında, Cihan B.'nin sürücüsü olduğu otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde, Cihan B. hakkında koronavirüslü vakayla temas ettiği için 14 gün süreyle karantina kararı olduğu ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği için 3150 lira para cezası yazılan Cihan B., çağırılan sağlık görevlilerine teslim edilerek, evine gönderildi. Cihan B., yeniden 14 günsüreyle karantinaya alındı.

Adli işlem de başlatıldı

Öte yandan Cihan B. hakkında 'Toplum sağlığını tehlikeye attığı' gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.