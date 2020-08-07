BIST 1.033
DOLAR 7,18
EURO 8,51
ALTIN 474,40
HABER /  YEREL
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

İstanbul'da iş adamı Tacikistanlı kadını öldürdü! Gerekçesi kan dondurdu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Fatih'te iş adamı Selamettin Ç., beraber yaşadığı kadınla tartıştı. Selamettin Ç., 'Erkekliğime küfür ettin' gerekçesiyle çıkardığı silahla kadını karnından vurarak öldürdü.

Abone ol

Olay, 6 Ağustos tarihinde Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç. isimli bir adam beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç.'ye erkekliğiyle ilgili küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Selamettin Ç. evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.

Cinayeti itiraf etti, teslim oldu

Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Yapılan sorgu sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç. tutuklanarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Talihsiz kadının cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da bir garip olay! Yarı çıplak sokakta kavga edip taksiciye saldırdılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'ye operasyon mu çekiliyor? Berat Albayrak TT oldu tüm kabine destek verdi
Rekora doymayan altın için bomba tahmin! Gram altın 600 lira olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var
Koronavirüsün ne olduğunu keşke akciğeri su toplayanlar anlatabilse!
Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı çarpıcı 'Akşener ve İnce' yorumu!
Kılıçdaroğlu'nu şok eden Muharrem İnce anketi Ada Araştırma yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Lise kayıtları ne zaman açıklanacak 2020 MEB lise kayıt tarihleri
Gümüşhane'ye tatile gidip kaybolan adamdan acı haber
Düğün ve nişanlara denetim! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Van'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi
Masterchef Serhat kimdir nereli kayısı tabağı jüriyi mest etti
Dolar 7.36 ile tarihi rekor kırdı! 7 Ağustos piyasalarda son durum
Yorumlar