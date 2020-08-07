Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasalardaki hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada ''Türk ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, özellikle ekonomiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; ''Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, ABD olmak üzere Rusya, Avrupa bütün buralarda ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz, burada tüm samimiyetimle içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor.

''Türkiye bir tırmanışta ama bunu görmek istemeyenler var''

İçeridekiler de onlara pompalama görevi ifa ediyorlar. Biz 2002'de göreve geldik. Türkiye bir tırmanışta ama bunu görmek istemeyenler, gözü olup da görmeyenler var. Mesela sadece açılan şirket sayıları 30 bin 842 iken, şu anda 2017'de 85 bin 263 şirket açılmış. 19.6 milyon kişi idi istihdam şu anda 28 milyon 80 bin istihdam var. Bazı sıkıntılar yok değil. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ne kadar yanlış anlatırlarsa anlatsınlar, biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz.

''Bizim şu anda borcumuz yok''

Gerek TL'de, dövizde, altında, ben basit bir şey söyleyeyim, göreve geldiğimizde, Türkiye'nin IMF'ye olan borcu 23.5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te sıfırladık. Bizim şu anda borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervi 27.5 dolardı, şu anda 105 milyar dolar. Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız.

''Bunlar gelip geçici''

TL’nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici. Ben dövizin de altının da zamanla yerine oturacağını düşünüyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Dün gerçekleşen ekonomi toplantısı da buna yönelik atılan bir adımdı.

''Ciddi manada harcamalarımız oluyor''

Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün ve bu mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik, bugün neredeyiz? Terörle mücadele böyle ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor. Savunma sanayiinde çok ciddi harcamalar yaptık. Bakın bizim savunma sanayiinde yerli millide yüzde 20 iken şu anda yüzde 70'lere çıkardık. Bunların hepsi de belli bir maliyeti getiriyor.

''Yetişemedikleri üzüme bunlar koruk diyorlar''

Bununla beraber Türkiye şu anda bölgede değil, dünyada farklı bir yerde. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyadaki karalamaların hepsi, bunların hepsi yetişemedikleri üzüme bunlar koruk diyorlar. Türkiye nerede, batı nerede, dünya nerede?''