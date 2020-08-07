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Beyrut'ta dünyayı sarsan patlama! Ölü sayısı 154'e yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı’nda meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154’e yükseldiğini açıkladı.

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3 gün önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 154’e yükseldiğini söyledi.

Yaralılardan 120'sinin durumu kritik

Bakan Hasan, 5 bin yaralı kişinin yüzde 20'sinin hastaneye kaldırılması gerektiğini ve yaralılardan sadece 120 kişinin durumunun kritik olduğunu da ekledi.

ABD’den 17 milyon dolarlık yardım

Öte yandan, ABD Lübnan Büyükelçiliği, başlangıç olarak Lübnan'a 17 milyon dolar üzerinde yardımda bulunma sözü verdi.

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